Почти 20 магазинов оштрафовали в Москве за отсутствие социальной разметки

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Почти 20 московских магазинов оштрафованы за несоблюдение требований об обеспечении социальной дистанции, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Административные протоколы за несоблюдение правил социальной дистанции в условиях пандемии коронавируса нового типа составлены в отношении 18 объектов розничной торговли, отметил Немерюк.

В Москве магазины и аптеки обязаны нанести специальную разметку в помещениях для дистанцирования посетителей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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