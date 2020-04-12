Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

close
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун на матче своего клуба
РИА Новости

Вице-президент «Лукойла» Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти помогла прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, у соглашения есть негативная сторона.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой. У меня примерно такая аналогия», — сказал Федун.

Однако он подчеркнул, что если бы страны альянса и другие не пришли к соглашению, то компании через 30-40 дней начали бы останавливать скважины, а цена обрушилась бы до $15-20 за баррель, «фактически не получая нормального денежного потока» как для нефтяников, так и для бюджета, поскольку «экспортная пошлина практически бы обнулилась». Сейчас же ее стоимость до конца текущего года останется в районе от $30 до $40, спрогнозировал Федун.

Он отметил, что Россия в результате сделки будет иметь $70-80 млн дополнительного дохода в день. Кроме того, как считает совладелец «Лукойла», также была прекращена ценовая война с Саудовской Аравией, которая ранее активно начала демпинговать, предлагая собственную нефть европейским странам со скидкой в $10 на баррель.

«Фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей [нефтепродуктов], забивая хранилища», — пояснил Федун.

Он добавил, что Россия теперь имеет преимущество, так как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак теперь демпинговать не будут.