Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент «Лукойла» Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти помогла прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, у соглашения есть негативная сторона.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой. У меня примерно такая аналогия», — сказал Федун.

Однако он подчеркнул, что если бы страны альянса и другие не пришли к соглашению, то компании через 30-40 дней начали бы останавливать скважины, а цена обрушилась бы до $15-20 за баррель, «фактически не получая нормального денежного потока» как для нефтяников, так и для бюджета, поскольку «экспортная пошлина практически бы обнулилась». Сейчас же ее стоимость до конца текущего года останется в районе от $30 до $40, спрогнозировал Федун.

Он отметил, что Россия в результате сделки будет иметь $70-80 млн дополнительного дохода в день. Кроме того, как считает совладелец «Лукойла», также была прекращена ценовая война с Саудовской Аравией, которая ранее активно начала демпинговать, предлагая собственную нефть европейским странам со скидкой в $10 на баррель.

«Фактически они начали бы вытеснять российскую нефть у европейских производителей [нефтепродуктов], забивая хранилища», — пояснил Федун.

Он добавил, что Россия теперь имеет преимущество, так как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак теперь демпинговать не будут.