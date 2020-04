Африка будет сокращать добычу нефти вместе с ОПЕК+

Африканская организация производителей нефти (APPO) поддержит ОПЕК+ и тоже сократит добычу нефти, пишет ОПЕК в Twitter.

«Не входящие в ОПЕК+ члены APPO также обязались внести свой вклад в глобальные усилия по стабилизации рынка нефти через осуществление сокращения своей ежедневной добычи», — говорится в документе.

Сообщается, что APPO передаст детали сокращения в ОПЕК в ближайшее время.

В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка.

Press release: African Petroleum Producers' Organization (APPO) commits to support #OPEC+ efforts to stabilize the global oil market. pic.twitter.com/OPWMcnMy4l