Песков: ситуация после коронавируса будет жесткой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после коронавируса экономический кризис будет ощущаться не один и не два месяца, пишет РИА «Новости».

«Он (кризис) будет ощущаться и не один, не два дня, и не один, не два месяца. Это будет достаточно жесткая ситуация в мировой экономике», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что государствам будут необходимы системные меры поддержки и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективах.

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