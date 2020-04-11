Песков: ситуация после коронавируса будет жесткой
close
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после коронавируса экономический кризис будет ощущаться не один и не два месяца, пишет РИА «Новости».
«Он (кризис) будет ощущаться и не один, не два дня, и не один, не два месяца. Это будет достаточно жесткая ситуация в мировой экономике», — сказал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что государствам будут необходимы системные меры поддержки и в среднесрочной, и в долгосрочной перспективах.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кабмин повышает предельный размер займа для ипотечных каникул
— За две недели карантина работу потеряли 50 тысяч украинцев
— Ростуризм предложил увеличить субсидии для внутренних туроператоров из-за коронавируса