Лечение пациента с коронавирусом в КНР обходится в $3-21 тысяч

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В Китае на лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией требуется 21,5 тыс. юаней (порядка $3,07 тыс.), для тяжелобольного — 150 тыс. юаней (около $21,4 тыс.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Государственного управления медицинского страхования КНР Сюн Сяньцзюня.

По его словам, в некоторых случаях для лечения пациентов, находящихся в критическом состоянии, может понадобиться свыше 1 млн юаней ($142 тыс.).

По состоянию на 11 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в Китае достигло 81,9 тыс. Свыше 3,3 тыс. человек скончались, более 77,5 тыс. выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,7 млн случаев заражения.

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