Ростуризм предложил увеличить субсидии для внутренних туроператоров из-за коронавируса

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Минэкономразвития России и Ростуризм предложили увеличить объем субсидий для работающих на внутреннем рынке туроператоров на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростуризма.

«На сегодняшний день для внутреннего туризма обсуждается комплекс мер, в том числе: для туроператоров, работающий на внутреннем направлении», — рассказали в Ростуризме.

Там добавили, что дополнительное финансирование компании смогут получить за привезенных российских туристов. Туроператоры, работающие на въездном направлении, также смогут получить расширенные субсидии за привлечение иностранных путешественников.

Кроме того, предлагается расширение списка целевых регионов России, которым будет полагаться субсидия за привлечение туристов, а также стран, за путешественников из которых полагается господдержка.

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