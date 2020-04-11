Работы по благоустройству Москвы приостановлены
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что все работы по благоустройству в столице приостановлены. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что все работы, которые выполняются как силами служб Комплекса городского хозяйства, так и подрядчиков, приостановлены с 00.00 11 апреля до особого распоряжения.
Бирюков добавил, что данная мера не коснется проведения аварийных работ и работ, связанных с обеспечением жизнедеятельности города.
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