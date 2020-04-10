За две недели карантина работу потеряли 50 тысяч украинцев

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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что за две недели карантина 50 тысяч граждан оказались безработными, пишет РИА «Новости».

«У нас сегодня больше 320 тысяч официально зарегистрированных безработных. За последние две недели это количество выросло почти на 50 тысяч», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что этот показатель в четыре-пять раз выше обычного.

На Украине введен режим всеобщего карантина.

Всего в стране коронавирусом заразились 2203, скончались 69 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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