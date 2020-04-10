Украина будет вынуждена выходить на работу в мае
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Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в мае страна будет вынуждена пересмотреть принятые карантинные меры, поэтому украинцы смогут начать работать, пишет ТАСС.
«Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей Украиной», — сказал Шмыгаль.
Он добавил, что власти рассматривают способы устранения час-пиков, чтобы снизить контакты между людьми.
На Украине коронавирусом заразились 2203, скончались 69 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.