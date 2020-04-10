Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус

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Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА «Новости».

«От чего хотел бы вас предупредить. От соблазна все нерешенные вопросы, а их еще много, все недоработки, а их тоже достаточно, свалить на коронавирусную инфекцию», — сказал Путин.

Президент добавил, что коронавирус очевидно вносит свои коррективы в жизнь страны.

В России коронавирусом заразились 11917, скончались 94 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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