В Кремле положительно оценивают новую сделку ОПЕК+
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства положительно оценивает условия новой сделки ОПЕК+, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова, согласие России на сокращение нефтедобычи на 23% не является проигрышем в нефтяной войне. Компромисс, достигнутый в ходе совещания, поможет стабилизировать рынок энергоносителей и положительно отразится на мировой экономике.
«Здесь нет проигравших. Здесь есть только выигравшие», — отметил Песков.
Он также заявил, что действия Москвы последовательны и направлены на развитие международного взаимодействия, а также объединение стран-производителей для урегулирования ситуации на нефтяном рынке.
Ранее стало известно, что по условию новой сделки ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей в сутки.
В четверг, 9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. Переговоры продолжатся в пятницу, 10 апреля.