Центробанк расширил перечень пострадавших от вируса отраслей
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Центробанк расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей, кредитование которых будет облегчено, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Банка России Эльвиру Набиуллину.
«Мы расширили перечень пострадавших отраслей, к которым применяются регуляторные послабления Банка России по неухудшению оценки качества ссуд и отсутствию требования по формированию дополнительных резервов», — сказала Набиуллина.
Отмечается, что теперь послабления получат лизинг, строительство жилья, вокзалы, аэропорты, автотранспортный сервис.
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