Песков: Трамп и Путин не обсуждали отмену санкций
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, обсуждалась ли между главой государства Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом тема отмены санкций. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Песков отметил, что вопрос отмены санкций в отношении «Северного потока», а также Роснефти не обсуждался.
«Не упоминали, нет», — заключил пресс-секретарь Путина.
Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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