Песков: Россия довольна решением Мексики сократить добычу
Кремль приветствует решение Мексики присоединиться к сделке ОПЕК+ и положительно оценивает итоги соглашения в рамках организации, передает корреспондент «Газеты.Ru» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
«Безусловно, общее сокращение добычи нефти является неизбежным для всех стран на уровне неизбежного падения спроса на нефть», — заявил Песков.
Он отметил, что президент России Владимир Путин считает сделку по сокращению добычи углеводородов состоявшейся.
«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран», — добавил пресс-секретарь.
Ранее министр энергетики Мексики Росио Нахле заявила, что страна готова пойти на сокращение добычи нефти на 100 тыс. б/с в течение мая и июня.
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