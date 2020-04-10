Песков: Россия довольна решением Мексики сократить добычу

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Кремль приветствует решение Мексики присоединиться к сделке ОПЕК+ и положительно оценивает итоги соглашения в рамках организации, передает корреспондент «Газеты.Ru» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Безусловно, общее сокращение добычи нефти является неизбежным для всех стран на уровне неизбежного падения спроса на нефть», — заявил Песков.

Он отметил, что президент России Владимир Путин считает сделку по сокращению добычи углеводородов состоявшейся.

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран», — добавил пресс-секретарь.

Ранее министр энергетики Мексики Росио Нахле заявила, что страна готова пойти на сокращение добычи нефти на 100 тыс. б/с в течение мая и июня.

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