Путин положительно оценивает соглашение ОПЕК+
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин положительно оценивает документ ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, передает передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие», — сказал Песков.
Ранее страны ОПЕК+ договорились о трехступенчатом сокращении добычи нефти. Из 23 стран-участниц со схемой не согласилась Мексика. Позже государство объявило, что согласовала объемы сокращения с США.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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