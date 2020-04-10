Кабмин согласился с идеей ЕР о повышении порога займа для ипотечных каникул
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Правительство объявило в пятницу о решении повысить предельный размер займа для ипотечных каникул, передает РИА «Новости».
С соответствующей идеей несколько дней назад выступила партия «Единая Россия».
В итоге для жителей российской столицы предел установлен в размере до 4,5 млн руб., а для тех кто живет в других субъектах РФ - до 2 млн руб.
Решение было принято на фоне непростой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.
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