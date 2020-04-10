Кабмин повышает предельный размер займа для ипотечных каникул
Правительство России приняло решение о повышении уровня займа, в пределах которого можно временно приостановить выполнение обязательств по ипотечному кредиту в условиях пандемии коронавируса нового типа. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам.
В соответствии с решением кабмина, для Москвы предельный размер займа составит 4,5 млн руб., для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа – 3 млн руб.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на кредитные каникулы при снижении доходов более чем на 30% на фоне кризиса из-за пандемии. После этого правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул.
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