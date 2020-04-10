Московский бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей
Московский бизнес получит поддержку на 25 млрд рублей, сообщает столичный экономический штаб по ситуации с коронавирусом нового типа.
В частности, более 13 млрд рублей будет направлено на компенсации расходов предпринимателей на аренду и налоги, говорится в сообщении. Отмечается, что еще 11,5 млрд рублей составит отсрочка по налогам.
На получение поддержки могут претендовать владельцы коммерческой недвижимости, снизившие ставку аренды минимум на 50%, подчеркивает штаб.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Собянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса
— Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве