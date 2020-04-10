Кабмин РФ утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил реализации ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал», — сказано в постановлении.

Согласно пояснительной записке к документу, семьи на каждого ребенка до трех лет будут ежемесячно получать 5 тысяч рублей в период с апреля по июнь.

Выплаты будут предоставляться тем, кто проживает на территории России, россиянам, имевшим право на государственную поддержку, а также тем, кто получил это право до 1 июля 2020 года.

Заявление о предоставлении выплаты подается в Пенсионный фонд РФ, а также в МФЦ, до 1 октября, но не ранее возникновения права на ежемесячную выплату.

8 апреля президент России Владимир Путин поручил помочь малому и среднему бизнесу, семьям с детьми и безработным, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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