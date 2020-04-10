«Ъ»: регионы приостановили продажу разливного пива

<img src="//img.gazeta.ru/files3/77/12977077/RIAN_736555.HR-pic905-895x505-54637.jpg">

В трех регионах России ограничили продажу разливного пива в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, речь идет о Крыме, а также Оренбургской и Липецкой областях. При этом в пресс-службах глав регионов это никак не прокомментировали.

По словам президента Союза участников пивной торговли Николая Желагина, такое давление на магазины пивной продукции вызвано тем, что в них зачастую оборудовано несколько столиков, что неприемлемо в условиях режима самоизоляции.

Он добавил, что о введении подобных мер задумались и власти других регионов. Так, в Москве закрылись около 15-20% пивных магазинов.

Источник на рынке опасается, что данные ограничения приведут к упущенной выгоде и ухудшению качества товара.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мексика остановила производство пива на месяц из-за пандемии

— В Московской области могут массово закрыть точки разливного пива в жилых домах