ОПЕК+ обсудят сокращение добычи нефти с Мексикой
Министры ОПЕК+ планируют на ближайших переговорах закрыть вопрос о сокращении добычи нефти на 10 млн б/с, чтобы заручиться поддержкой Мексики, которая не пошла на предложенные ей условия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике организации.
Как отмечается, финальное соглашение зависит от готовности Мексики принять указанные в приложении условия.
Обсуждение предложенных условий с Мексикой состоится в рамках переговоров G20, которые стартуют в 15.00 мск.
До этого сообщалось о том, что участники договорились о сокращении добычи в общей сложности на 10 млн баррелей в сутки, расхождения возникли в вопросе разделения этих объемов.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.