ОПЕК+ обсудят сокращение добычи нефти с Мексикой

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Министры ОПЕК+ планируют на ближайших переговорах закрыть вопрос о сокращении добычи нефти на 10 млн б/с, чтобы заручиться поддержкой Мексики, которая не пошла на предложенные ей условия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике организации.

Как отмечается, финальное соглашение зависит от готовности Мексики принять указанные в приложении условия.

Обсуждение предложенных условий с Мексикой состоится в рамках переговоров G20, которые стартуют в 15.00 мск.

До этого сообщалось о том, что участники договорились о сокращении добычи в общей сложности на 10 млн баррелей в сутки, расхождения возникли в вопросе разделения этих объемов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.