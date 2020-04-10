Стало известно, почему Мексика не согласилась на условия сделки ОПЕК+

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ с снижением добычи в мае-июне на 400 тысяч б/с от октября 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Азербайджана.

По информации ведомства, мексиканская сторона отказалась принимать квоты, которые установлены «в 400-320-240 тысяч баррелей» для данных этапов, согласно с «Декларацией о сотрудничестве».

Ранее стало известно, что Мексика не согласилась на условия сделки ОПЕК+. Представители стран-членов альянса 10 апреля продолжат переговоры с мексиканской стороной, чтобы прийти к консенсусу.

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