Трамп: РФ и Саудовская Аравия близки к договоренностям по снижению добычи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК+ близки к достижению договоренностей по снижению добычи нефти для стабилизации мировых цен. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, американский лидер провел конференц-звонок с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Сальманом, на котором был поднят данный вопрос.

По словам Трамп, разговор между лидерами стран был «очень хорошим».

Он отметил, что страны ОПЕК+ близки к заключению сделки по сокращению добычи нефти.

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