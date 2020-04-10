Еврогруппа согласовала механизм помощи странам ЕС на 240 млрд евро на фоне пандемии

Совет министров стран Евросоюза на совещании Еврогруппы утвердил механизм выдачи странам еврозоны кредитов на сумму порядка 240 млрд евро для борьбы с экономическими проблемами, которые вызваны пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Еврогруппы Марио Сентено.

По его словам, была достигнута договоренность о предоставлении кредитной поддержки в размере «2% ВВП стран», что «близко к 240 миллиардам евро».

Сентено отметил, что данные средства смогут получить все страны, которые участвуют в Европейском механизме стабильности (ESM).