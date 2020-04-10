Еврогруппа согласовала механизм помощи странам ЕС на 240 млрд евро на фоне пандемии
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Совет министров стран Евросоюза на совещании Еврогруппы утвердил механизм выдачи странам еврозоны кредитов на сумму порядка 240 млрд евро для борьбы с экономическими проблемами, которые вызваны пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Еврогруппы Марио Сентено.
По его словам, была достигнута договоренность о предоставлении кредитной поддержки в размере «2% ВВП стран», что «близко к 240 миллиардам евро».
Сентено отметил, что данные средства смогут получить все страны, которые участвуют в Европейском механизме стабильности (ESM).