Цены на нефть подскочили на 10% и стали падать

Стоимость нефти подорожала на 10% в преддверии и во время заседания ОПЕК+, после чего мировые цены перешли к снижению, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 21.30 мск, фьючерс нефти Brent уменьшился на 3,11% и составил 31,82 доллара за баррель. Стоимость WTI упала на 8,49%, до 22,96 доллара за баррель.

В 17.00 мск началась экстренная встреча представителей стран-участниц ОПЕК+ по видеосвязи. Крупнейшие мировые производители нефти попытаются договориться об условиях сокращения добычи.

После этого рубль и индекс Московской биржи стали расти, нефть марки Brent достигла отметки в $36 за баррель, а WTI — $28,36 за баррель.

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