Раскрыты два предложенных на ОПЕК+ сценария по сокращению нефтедобычи

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Глава Минэнерго Ирана Хамид Читчиян заявил, что участники заседания ОПЕК+ рассматривают только два сценария по сокращению добычи нефти, сообщает Reuters.

Первый сценарий предполагает уменьшение добычи на 10 миллионов баррелей в день, а второй — на 11 миллионов.

«ОПЕК может сократить добычу в мае и июне на 10-12 млн б\с, а с июля до 2021 года на 8 млн», — уточнил министр.

Однако Иран, Ливию и Венесуэлу исключат из необходимости сокращать добычу нефти.

В четверг, 9 апреля, состоялась встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, где участники заседания обсудили сокращение добычи энергоносителей. Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.

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