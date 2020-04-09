Раскрыты два предложенных на ОПЕК+ сценария по сокращению нефтедобычи
Глава Минэнерго Ирана Хамид Читчиян заявил, что участники заседания ОПЕК+ рассматривают только два сценария по сокращению добычи нефти, сообщает Reuters.
Первый сценарий предполагает уменьшение добычи на 10 миллионов баррелей в день, а второй — на 11 миллионов.
«ОПЕК может сократить добычу в мае и июне на 10-12 млн б\с, а с июля до 2021 года на 8 млн», — уточнил министр.
Однако Иран, Ливию и Венесуэлу исключат из необходимости сокращать добычу нефти.
В четверг, 9 апреля, состоялась встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, где участники заседания обсудили сокращение добычи энергоносителей. Ранее глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что от решения РФ и Саудовской Аравии может зависеть ситуация на нефтяных рынках. Он предполагал, что страны смогут договориться и стабилизировать ситуацию на рынках.
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