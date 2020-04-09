Золото подорожало до максимума с конца 2012 года

Стоимость драгоценных металлов стала подниматься на фоне падения курса доллара, сообщает «Интерфакс».

Июньские контракты на золото выросли на 3,6% и составили $1744,6 за унцию. Ранее такие показатели были зафиксированы в ноябре 2012 года.

Также прибавили в цене серебро и платина. Котировки майских контрактов на серебро увеличились на 4,5%, до $15,895 за унцию. Платина подорожала на 2,2% — $749,6 за унцию.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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