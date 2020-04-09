WSJ узнала об условиях договоренностей между Москвой и Эр-Риядом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/683/13025683/2020-03-25T202657Z_1190554961_RC28RF918IJA_RTRMADP_3_GLOBAL-OIL-DISTRESS-pic905-895x505-34613.jpg">

Россия и Саудовская Аравия достигли предварительных договоренностей по нефтяному вопросу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По сведениям газеты, Эр-Рияд готов сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от апрельского уровня, когда производство энергоносителей превышало 12 млн баррелей.

Российская сторона согласна уменьшить объемы добычи на 2 млн баррелей.

В четверг, 9 апреля, состоялась встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, где участники заседания обсудили сокращение добычи энергоносителей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Reuters узнал о новой нефтяной сделке между Москвой и Эр-Риядом

— ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки

— Эр-Рияд готов сократить добычу нефти максимум на 4 млн баррелей в сутки