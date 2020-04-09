WSJ узнала об условиях договоренностей между Москвой и Эр-Риядом
Россия и Саудовская Аравия достигли предварительных договоренностей по нефтяному вопросу. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По сведениям газеты, Эр-Рияд готов сократить добычу нефти на 4 млн баррелей в сутки от апрельского уровня, когда производство энергоносителей превышало 12 млн баррелей.
Российская сторона согласна уменьшить объемы добычи на 2 млн баррелей.
В четверг, 9 апреля, состоялась встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции, где участники заседания обсудили сокращение добычи энергоносителей.
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