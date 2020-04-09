Новак прогнозирует продолжение снижения мирового спроса на нефть

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть снизился уже на 10-15 млн баррелей в сутки и продолжит пикировать, цитирует его «Интерфакс».

Глава ведомства считает, что такие показатели являются очень серьезными. Однако, по его прогнозам, спрос на нефть продолжит снижаться.

Также Новак признался, что рост коммерческих запасов нефти в мире и возможность полного заполнения хранилищ вызывает тревогу.

«Все это может привести к серьезным последствиям для нефтяной отрасли и экономики мира в целом», — отметил министр.

В 17.00 мск началась экстренная встреча представителей стран-участниц ОПЕК+ по видеосвязи. Крупнейшие мировые производители нефти попытаются договориться об условиях сокращения добычи.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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