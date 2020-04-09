Около 4 тысяч застрявших за рубежом россиян получили материальную помощь

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Здание министерства иностранных дел Российской Федерации Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что порядка четырех тысяч граждан, которые находятся в других странах, получили материальную помощь от российского правительства, передает РИА «Новости».

Всего, по данным МИД, выразили желание вернуться на родину из-за рубежа около 25,5 тыс. россиян. «Более 24 тысяч [заявлений] уже обработаны», — добавила она.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.

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