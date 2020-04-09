Около 4 тысяч застрявших за рубежом россиян получили материальную помощь

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что порядка четырех тысяч граждан, которые находятся в других странах, получили материальную помощь от российского правительства, передает РИА «Новости».

Всего, по данным МИД, выразили желание вернуться на родину из-за рубежа около 25,5 тыс. россиян. «Более 24 тысяч [заявлений] уже обработаны», — добавила она.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Россию с 20 марта вывозными рейсами вернулись 164 тысячи граждан

— Вывоз россиян из-за границы приостановлен

— Минтранс разъяснил принципы вывоза россиян из-за рубежа