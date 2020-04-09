Мишустин подписал ряд поручений Путина по борьбе с COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд поручений для министерств и региональных администраций по борьбе с коронавирусом, которые ранее распорядился реализовать президент РФ Владимир Путин. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте правительства РФ.

В частности, главам субъектов предписали организовать мониторинг работы и экономического состояния системообразующих предприятий и доложить об этом лично премьеру не позднее 13 апреля.

«Взять на личный контроль и обеспечить проведение мониторинга финансово-экономического состояния организаций, включенных в утвержденные перечни системообразующих организаций», — распорядился Мишустин.

Также кабмину поручено найти источники финансирования для закупки медтранспорта в сельской местности, представить проект постановления по отсрочке страховых выплат для малого и среднего бизнеса и обеспечить выплату гражданам, потерявшим место работы после 1 марта, максимальной суммы пособия по безработицы в 12 130 рублей.

Кроме того, по распоряжению президента, Мишустин поручил Минздраву в срочном порядке подготовить законопроект о выплате стимулирующих надбавок для медицинских работников, работающих с больными коронавирусом.

«Врачам — 80 тыс. рублей в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим медицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц», — говорится в поручении премьера.

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