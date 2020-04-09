В США надеются на достижение консенсуса по нефти между РФ и Саудовской Аравией

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Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт в преддверии заседания ОПЕК+, которое запланировано на 9 апреля, заявил, что ждет от России и Саудовской Аравии урегулирования спора по добыче нефти. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.

Министр признался, что он настроен оптимистично. Он полагает, что страны смогут прийти к соглашению, ведь это решение может стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках.

По словам Бруйетта, он будет внимательно следить за переговорами ОПЕК+.

По данным канала, 9 апреля некоторые из крупнейших мировых производителей нефти проведут экстренное совещание, чтобы попытаться договориться о сокращениях добычи, поскольку пандемия коронавируса продолжает сокрушать мировой спрос на нефть. Планируется, что переговоры начнутся по видеосвязи в 17.00 мск.

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