Цены на нефть продолжают расти в преддверии заседания ОПЕК+

<img src="//img.gazeta.ru/files3/349/12996349/Depositphotos_58942549_l-2015-pic905-895x505-8275.jpg">

Мировые цены на нефть второй день подряд уверенно прибавляют в цене в преддверии заседания стран-участниц ОПЕК+, которое должно состояться 9 апреля.

По данным на 16.10 мск, стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже повысилась на 3,84% и составила $34,10 за баррель. Фьючерсы WTI на нью-йоркской товарной бирже выросли почти на 5%, до $26,34 за баррель.

Ранее в Минэнерго России подтвердили, что Россия поучаствует в заседании ОПЕК+. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минэнерго назвали условие присоединения России к сделке ОПЕК+

— Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

— Трамп рассказал об отсутствии просьб о сокращении добычи нефти