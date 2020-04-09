Oxfam: более 500 миллионов человек в мире могут оказаться в нищете из-за пандемии
Более 500 миллионов человек могут оказаться в нищете из-за экономических последствий пандемии коронавируса в мире. К таким выводам пришли в британской неправительственной гуманитарной организации Oxfam.
Специалисты организации считают, что происходящие сейчас события могут на десятилетие отбросить прогресс в борьбе с бедностью в мире, а в некоторых странах Африки и Ближнего Востока — более чем на 30 лет.
Более половины мирового населения может столкнуться с бедностью по окончании пандемии, утверждают в организации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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