Кабмин до конца недели подготовит решения для реализации новых мер из-за COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/13038079/Depositphotos_336868908_l-2015-pic905-895x505-54338.jpg">

Правительство России до конца текущей недели (до 12 апреля) подготовит все решения для реализации новых мер для поддержки гбизнеса и граждан, предложенных президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава кабмина напомнил, что накануне, 8 апреля, президент поручил помочь малому и среднему бизнесу, семьям с детьми и безработным, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.

«И в самое ближайшее время, уже до конца этой недели, мы подготовим все необходимые решения», — уточнил премьер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Регионам окажут поддержку из-за выпадающих из бюджетов доходов после помощи бизнесу

— Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии