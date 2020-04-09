Кабмин до конца недели подготовит решения для реализации новых мер из-за COVID-19
Правительство России до конца текущей недели (до 12 апреля) подготовит все решения для реализации новых мер для поддержки гбизнеса и граждан, предложенных президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина напомнил, что накануне, 8 апреля, президент поручил помочь малому и среднему бизнесу, семьям с детьми и безработным, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.
«И в самое ближайшее время, уже до конца этой недели, мы подготовим все необходимые решения», — уточнил премьер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.
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