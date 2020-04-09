Центробанк продал на рынке валюту на 13,2 млрд рублей

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Центральный Банк России с расчетами на 8 апреля продал на внутреннем рынке валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Центробанк использует для данных операций сделки с расчетами «завтра».

10 марта регулятор начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила для поддержания финансовой стабильности в России.

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