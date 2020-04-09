На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с «Северным потоком – 2». Об этом пишет Liga.net.

По его словам, программа оптимизации компании направлена в том числе на подготовку к нулевому транзиту.

При этом Макогон отметил, что по мнению Украины, «Северный поток – 2» не завершат до 2021 года. Он добавил, что украинская сторона всячески препятствует реализации проекта и надеется на поддержку США и стран Европы.

Строительство «Северного потока – 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент России Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.