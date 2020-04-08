Мишустин: РФ из-за COVID-19 недополучит доходы в бюджет

<img src="//img.gazeta.ru/files3/459/13018459/RIAN_6202515.HR-pic905-895x505-10196.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что из-за коронавируса нового типа страна в нынешнем году недополучит нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, что серьезно ударит по бюджету. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в связи с этим правительству необходимо все объективно спланировать, чтобы решить задачу обеспечения региональных, местных, федерального бюджетов, а также оказать помощь бизнесу.

«Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер (поддержки экономики), возможно, придется и актуализировать, и думать о том, что еще сделать», — сказал Мишустин.

Он отметил, также ведется работа над «дополнительными решениями по поддержке экономики».