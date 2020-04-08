В Минэнерго сообщили о готовности России сократить добычу нефти

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В Минэнерго заявили, что Россия готова сократить объемы нефтедобычи на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника в ведомстве, 1,6 млн являются 14% от объемов начала 2020 года. Страна может пойти на такой шаг, если ее поддержат другие участники рынка и пропорционально сократят добычу.

Как сообщило РБК со ссылкой на свои источники, Москва ждет таких действий от США, Канады, Мексики, Норвегии и других экспортеров с добычей 70 млн баррелей в день.

Ранее в Минэнерго подтвердили, что Россия поучаствует в заседании ОПЕК+, которое состоится 9 апреля.

Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания.