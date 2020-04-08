Путин: федеральные выплаты врачам не должны отменять региональные

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Президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что федеральные выплаты врачам не должны отменять региональные.

«В связи с введением федеральных доплат вы не должны прекращать региональные выплаты ни в коем случае, пожалуйста, прошу вас этого не делать», — сказал Путин.

Президент добавил, что это очень серьезный и конкретный вопрос.

В России коронавирусом заразились 8672, скончались 63 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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