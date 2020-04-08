Сбербанк возвращается к привычному режиму работы с 9 апреля

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Сбербанк возвращается к привычному режимы работы с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.

Все отделения банка будут работать по стандартному расписанию, чтобы обеспечить финансовые услуги вблизи мест проживания россиян.

Как отмечается в пресс-релизе Сбербанка, данное решение было принято с учетом интересов и пожеланий клиентов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 3 по 30 апреля.

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