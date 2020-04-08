Сбербанк возвращается к привычному режиму работы с 9 апреля
close
Сбербанк возвращается к привычному режимы работы с 9 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз кредитной организации.
Все отделения банка будут работать по стандартному расписанию, чтобы обеспечить финансовые услуги вблизи мест проживания россиян.
Как отмечается в пресс-релизе Сбербанка, данное решение было принято с учетом интересов и пожеланий клиентов.
Ранее президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в России с 3 по 30 апреля.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
— Российские компании начали вводить четырехдневку
— Путин поинтересовался у вирусолога возможным сокращением нерабочих дней