Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве

В столице нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства во время карантина, написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Стройка дает самый большой мультипликативный эффект – через производство комплектующих и стройматериалов мы сохраняем миллионы рабочих мест в Москве и по всей России», — говорится в сообщении.

Собянин добавил, что в условиях пандемии нельзя забывать об экономике города.

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