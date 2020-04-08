У лайнеров 737 MAX нашли две новые проблемы в ПО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/580/12868580/RTS2E8MC-pic905-895x505-74341.jpg">

Авиастроительный концерн Boeing Co. выявил новые неполадки в программном обеспечении самолетов 737 MAX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо американской компании.

Так, были обнаружены две проблемы, связанные с системами управления полетом. Одна из неполадок связана с «гипотетической ошибкой» микропроцессора. Из-за нее самолет без соответствующей команды может набрать или снизить высоту. Другая проблема «отключает» режим автопилота во время подготовки лайнера к посадке.

Как уточнили в концерне, эти неполадки не должны повлиять на сроки возвращения самолетов в эксплуатацию, которое намечено на середину 2020 года.

Самолеты Boeing 737 Max были изъяты из эксплуатации после двух авиакатастроф. В 2018 году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Компания Boeing добивается займов на $10 млрд из-за затрат на 737 MAX

— Главу Boeing лишили части полномочий