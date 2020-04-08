Путин рассказал о пособиях для потерявших работу после 1 марта

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Президент России Владимир Путин рассказал о начислении пособий для тех, кто потерял работу с 1 марта. Соответствующее заявление он сделал в рамках заседания с главами регионов, тест выступления приводится на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что потерявшим работу с 1 марта пособие по безработице будет назначено в размере МРОТ, а именно 12 тыс. 130 рублей.

Российский президент уточнил, что пособие будет выплачено в период с апреля по июнь.

Путин подчеркнул, что оформление выплат должно проходить в дистанционном режиме в простой форме.

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