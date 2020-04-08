Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.

Такое заявление он сделал во время видеоконференции с главами российских регионов по противодействию коронавирусу.

Путин отметил, что осуществить «это нужно продуманно и аккуратно», при этом «внимательно отслеживая ситуацию».

По его словам, должен иметься четкий и понятный перечень организаций, которые работают с ограничениями из-за повышенных рисков.

«Остальные предприятия не надо грузить разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями», — сказал Путин.

Как пояснил глава государства, они могут «продолжать работать», но также должны соблюдать «все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности».

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