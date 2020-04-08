Песков перенаправил вопрос о мерах против неоплачиваемых отпусков для россиян
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией, когда некоторые компании отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, передает корреспондент «Газеты.Ru».
При этом он уточнил, что вопрос о мерах, которые могут быть приняты, нужно задать правительству.
«Безусловно, эта ситуация является объектом постоянного мониторинга. Конечно же, на эту ситуацию обращают внимание, но будут ли на это меры принимать и какие это будут меры – это я вас перенаправляю в правительство», — сказал Песков.