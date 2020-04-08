Российские компании начали вводить четырехдневку

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С целью сокращения расходов на зарплаты российские предприятия начали переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишут «Ведомости».

Так, компания «СИБУР» перевела на четырехдневку всех сотрудников корпоративного центра в Москве, а также отделы администрации и управления персоналом. По словам источника, такая мера является временной и рассчитана на несколько месяцев.

Он отметил, что это позволит компании выжить в условиях кризиса. Также «СИБУР» уменьшает затраты на услуги сторонних организаций и меняет сроки реализации проектов. Однако компания нацелена на сохранение рабочих мест и сотрудников.

Кроме того, на неполную рабочую неделю переходит метрополитен Екатеринбурга и ОАО «РЖД».

Опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) показал, что 16% работодателей уже начали сокращать сотрудников, еще 31% планируют это сделать, остальные тестируют другие меры.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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