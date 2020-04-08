Около полумиллиона россиян отменили поездки на курорты России в апреле и мае

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Около 500 тысяч россиян отменили забронированные поездки на российские курорты и экскурсионные туры в апреле и мае 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо Российского союза туриндустрии, которое было направлено министру экономического развития Максиму Решетникову.

Отмечается, что около полумиллиона туристов отменили свои поездки из-за введенных ограничений на передвижение граждан. Если ограничения продлятся, то будет аннулировано несколько миллионов путевок.

Такая же ситуация наблюдается и в выездном туризме.

«Воздушное авиасообщение остановлено, выезд за пределы Российской Федерации практически невозможен», — добавили в РСТ.

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