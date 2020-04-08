Стоимость нефти растет перед встречей ОПЕК+

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Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания стран-участниц ОПЕК+, которое должно состояться в четверг, 9 апреля.

По данным на 10.20 мск, фьючерс на нефть Brent вырос на 1,63% и составил 32,41 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI выросла на 4,49%, до 24,69 доллара за баррель.

Ранее в Минэнерго России подтвердили, что Россия поучаствует в заседании ОПЕК+. Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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