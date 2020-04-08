Трамп скорректировал свое высказывание о приостановке взносов в бюджет ВОЗ

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп скорректировал собственное высказывание в ходе брифинга для журналистов в Белом доме о том, что США приостановят взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

«ВОЗ получает от США большие объемы средств... Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на ВОЗ», — приводилось ранее высказывание президента.

Однако позже на уточняющий вопрос журналиста, считает ли Трамп, что сейчас подходящее время для данных действий, президент ответил, что, «возможно, нет».

«Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы собираемся изучить [такую возможность]», — сказал Трамп.

Ранее Трамп раскритиковал действия ВОЗ в борьбе с коронавирусом, обвинив организацию в сосредоточнности на Китае.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.